116 مركبة في 6 فئات مختلفة تشارك في رالي حائل تويوتا الدولي 2025

حائل- البلاد

كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن تفاصيل رالي حائل تويوتا الدولي 2025، والذي سيقام خلال الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير المقبل، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة، وهيئة تطوير منطقة حائل.

يضم رالي حائل الدولي هذا العام أربع بطولات، هي: بطولة العالم للباها، وبطولة الشرق الأوسط للباها، وكأس آسيا للدراجات النارية، إضافة إلى بطولة السعودية تويوتا، وسيشهد الرالي مشاركة أكثر من 116 مركبة، تضم فئة السيارات 77 متسابقاً، منهم 32 متسابقا محليا، ضمن بطولة السعودية تويوتا، و38 متسابقاً دوليًا، و7 متسابقين في فئة الأساطير، و39 متسابقًا في فئة الدراجة النارية منهم 6 متسابقين في فئة كوادز (الدراجات رباعية العجلات).

وبمناسبة مرور 20 عامًا على انطلاق رالي حائل الدولي سيشارك نخبة من أساطير الراليات في هذا السباق، وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، وأحد مؤسسي فريق “الفيصل للسباقات”، وعبدالله باخشب، وأحمد الصبان، وحسن جميل، والعماني حمد الوهيبي، والقطري سعيد الهاجري، والسعودي فرحان الشمري الفائز بأول نسخة للرالي.

وسيشهد السباق ثلاث مراحل منها ؛ مرحلة تمهيدية، ومرحلتان رئيسيتان، وسيبدأ المشاركون يوم الأربعاء 29 يناير الفحص الفني لمركباتهم استعدادًا لانطلاق المرحلة التمهيدية يوم الخميس 30 يناير، ولمسافة 35 كلم؛ منها 6 كلم مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، وستنطلق المرحلة الأولى يوم الجمعة 31 يناير، ولمسافة إجمالية 442 كلم منها 261 كلم مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، تليها المرحلة الثانية والأخيرة يوم السبت 1 فبراير، التي ستمتد لمسافة 341 كلم، منها 160 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

الجدير بالذكر إن رالي حائل تويوتا الدولي 2025 يقام بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وهيئة تطوير منطقة حائل، وبالتعاون مع الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، والشريك الاستراتيجي البنك السعودي للاستثمار، ونادي منظمي السباقات السعودي، وسيشهد الرالي هذا العام إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة تتجاوز العشرين فعالية، لأكثر من 100 جهة مشاركة، التي ستنطلق من 27 يناير إلى 4 فبراير بتنظيم هيئة تطوير منطقة حائل وبرعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا لرالي حائل تويوتا الدولي 2025.