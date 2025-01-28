مملكة الإنسانية تواصل مساعداتها للشعوب الشقيقة

البلاد – متابعات

في إطار الدور الإنساني والإغاثي الذي تقدمه المملكة لمساعدة الشعب السوري الشقيق، وصلت إلى مطار دمشق الدولي الطائرة الإغاثية الرابعة عشرة، ضمن الجسر الجوي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ تحمل على متنها المواد الغذائية والإيوائية والطبية.

في السياق، وزّع المركز قسائم شرائية للكسوة الشتوية في بلدة جنديرس بمحافظة حلب، استفاد منها 56 فردًا، كما وزّع المركز 133 كيس طحين، و133 بطانية، و133 حقيبة عناية شخصية في مدينة حرستا بريف دمشق، استفاد منها 532 فردًا بواقع 133 أسرة.

وفي قطاع غزة، واصل مركز الملك سلمان تقديم المساعدات الإغاثية في بلدة جباليا شمال القطاع، شملت الأغطية والفرش وأواني الطهي وغيرها؛ بهدف تلبية احتياجات الأسر التي فقدت كل ما تملك؛ بسبب الدمار الشامل الذي لحق بمنازلهم.

وإلى اليمن، حيث اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحات المخ والأعصاب في محافظة عدن، وذلك بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وقام الفريق الطبي خلال الحملة بالكشف على 225 فردًا، وإجراء 67 عملية جراحية.