ملاك الهجن الإماراتيون أبطالاً لكؤوس مهرجان خادم الحرمين الشريفين

الرياض – هاني البشر

توج محمد البلوي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن اليوم الثلاثاء، ملاك الهجن الإماراتيين، الفائزين بكؤوس مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2025، لفئة الـ “حقايق”، الذي انطلقت فعالياته أمس الاثنين، على أرض ميدان الجنادرية التاريخي في مدينة الرياض، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن.

وافتتحت المطية “الفارعة”، لهجن الرئاسة من الإمارات، كؤوس الفئة الأولى المعتمد مشاركتها في المهرجان، بتحقيق المركز الأول في الشوط الأول، وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين (بكار ـ مفتوح)، مسجلة توقيتاً بلغ 5:51.495 دقائق إضافة لتحقيقها التوقيت الأفضل خلال منافسات الفئة الأولى.

كما نجحت المطية “مطلاع”، لهجن الرئاسة من الإمارات، في تحقيق المركز الأول في الشوط الثاني، وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين (قعدان ـ مفتوح) بتوقيت بلغ 5:53.921 دقائق.

وظفرت المطية “معراض”، لمالكها الإماراتي محمد الحزمي العامري بالمركز الأول في الشوط الثالث، وكأس مهرجان مهرجان خادم الحرمين الشريفين (بكار ـ عام) بتوقيت بلغ 5:57.000 دقائق.

ونالت المطية “فاهد”، لمالكها الإماراتي، عبيد محمد الكتبي المركز الأول في الشوط الثاني، وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين (قعدان ـ عام) بتوقيت بلغ 6:18.172 دقائق.

وأقيم في يومي منافسات الـ “حقايق” أمس واليوم 64 شوطاً، شهدت مشاركة 2333 مطية، بواقع 1261 مطية في اليوم الأول، و1072 مطية في اليوم الثاني، قطعت فيها المطايا مسافة (256 كم) مسافة كل شوط ( 4 كم).

وتنطلق غداً وبعد غد، منافسات فئة الـ “اللقايا”، ضمن اليوم الثالث والرابع من المهرجان، وذلك بإقامة 54 شوطاً من بينها أشواط كؤوس الفئة الأربعة، تقطع بموجبها المطايا مسافة (110 كم) مسافة كل شوط (5 كم).

وعزز مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن من وجوده على الصعيد الدولي، بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن في العالم العربي والدولي؛ إذ يهدف المهرجان إلى تأصيل تراث الهجن، وتعزيز الثقافة السعودية. فيما حقق المهرجان عوائد اقتصادية كبيرة، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة تدعم الموروث التراثي، وتعزز الحفاظ عليه وتنميته، ما يعكس العمق الحضاري للمملكة.