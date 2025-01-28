في طواف العُلا 2025.. تيم ميرليه يحصد أفضلية المرحلة الأولى

الرياض – هاني البشر

انطلقت اليوم الثلاثاء المرحلة الأولى من سباق طواف العُلا 2025م، والذي يستمر حتى 1 فبراير 2025م، بتنظيم الاتحاد السعودي للدراجات، بالتعاون مع منظمة ASO والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وإشراف من وزارة الرياضة.

وكانت مرحلة اليوم قد أقيمت بدءًا من محطة قطار المنشيّة والعودة إليها، وبمسافةٍ امتدت إلى 142.7 كلم؛ إذ نجح البلجيكي تيم ميرليه درّاج فريق سودال كويك- ستيب “بلجيكا” في حصد المرتبة الأولى، بزمنٍ قدره 3 ساعات و10 دقائق و21 ثانية، فيما حلّ خلفه الكولومبي خوان سيباستيان مولانو درّاج فريق الإمارات “الإمارات العربية المتحدة” ثانياً، ليكمل الهولندي مايكل زايلارد درّاج فريق تودو برو “سويسرا” النصاب بحلولهِ ثالثاً في الترتيب.

وأكد البلجيكي تيم ميرليه درّاج فريق سودال كويك- ستيب “بلجيكا” بعد فوزه في المرحلة الأولى قائلاً: “الانتصار بدايةَ العام سيكون دافعاً قوياً في المراحل المقبلة، كما أن تحديد المستوى الشخصي يعدّ أمراً صعباً، إلا أنني أظهرت إمكاناتي في أجزاءٍ من المرحلة”.

وبالعودة إلى أفضلية القمصان، فقد نال البلجيكي تيم ميرليه درّاج فريق سودال كويك- ستيب “بلجيكا” أفضلية القميصين الأحمر والأخضر، إثر نيله التوقيت التراكمي الأفضل، إلى جانب أكبر عددٍ من النقاط، فيما حصد الهولندي فان دين برويك درّاج فريق بيك نيك بوست إن إل “هولندا”، القميص الأبيض، نظير تميّزه كأفضل متسابقٍ تحت 25 عاماً.

وتنطلق يوم غدٍ الأربعاء 29 يناير 2025م، منافسات المرحلة الثانية من سباق طواف العُلا، التي ستنطلق من بلدة العُلا القديمة، وصولاً إلى بئر جيدة وجبل وركة، وبمسافةٍ تمتد إلى 157.7 كلم.