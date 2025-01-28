في دوري يلو| العدالة يتعادل مع الفيصلي.. والجبلين يتقدم للرابع

حائل- خالد الحامد
تعادل فريق العدالة 3/3 مع ضيفه الفيصلي، في مباراة مثيرة شهدت تسجيل ثاني “هاتريك” في الدوري هذا الموسم، وهو الثاني في مرمى الفيصلي بعد هاتريك اللاعب أحمد عبده.
أحرز يحيى القرني هدف الفيصلي الأول، ثم أضاف محمد مجرشي الهدف الثاني في الدقيقة 36. وقلّص الفارق لاعب العدالة ألان ليما في الدقيقة 41، ليعود الفيصلي ويسجل عن طريق لوكاس دي سوزا. وقبل نهاية الشوط الأول، أحرز ألان ليما الهدف الثاني للعدالة.
في الشوط الثاني،تمكن ألان ليما من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 87.
بهذا التعادل، ارتفع رصيد العدالة إلى 33 نقطة في المركز الثالث، بينما حل الفيصلي بالمركز السادس عشر برصيد 19 نقطة.
وفي حائل، فاز الجبلين على أحد بهدف نظيف تم تسجيله في الشوط الثاني عن طريق مسعود بخيت في الدقيقة 72.
بهذا الفوز، أصبح الجبلين رابع الترتيب برصيد 31 نقطة. أما أحد، فلا يزال في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.
كما فاز فريق أبها على العربي بهدف نظيف، جاء عبر اللاعب مشعل المطيري الذي واجه الحارس ولعب الكرة من فوقه” لوب” لتسكن الشباك الخالية.
بهذا الفوز، رفع أبها رصيده إلى 26 نقطة. بينما بقي العربي برصيد 30 نقطة في المركز الخامس.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
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— دوري يلو (@FDL_KSA) January 28, 2025