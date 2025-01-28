عبدالله كامل يدخل عالم سباقات الفورمولا

البلاد – جدة

انتقل بطل المملكة لسباقات الكارتنغ عبدالله كامل رسميا للمشاركة في بطولة الشرق الأوسط للفورمولا 4 مع فريق إكسسيل، حيث اقيمت الجولتان الأولى و الثانية على حلبة ياس مارينا في العاصمة الاماراتية أبو ظبي، بمشاركة 30 متسابقا من حول العالم.

تعد هذه المشاركة هي الأولى لبطل المملكة في سباقات الفورمولا، و تمتد البطولة على مدار خمس جولات، كل منها مكون من 3 سباقات؛ ليكون بطل الموسم السائق الذي يحرز أكبر عدد من النقاط.

يشار إلى أن الجولة الثالثة من البطولة ستقام على حلبة اوتو دروم في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والجولة الرابعة تعود البطولة إلى حلبة ياس مارينا في العاصمة أبو ظبي، وستكون الجولة الختامية على حلبة لوسيل في دولة قطر.

جدير بالذكر ان كامل ينافس في فئة الناشئين؛ حبث حقق خلال الجولتين، المركز الخامس على الفئة، والخامس عشر على الترتيب العام.

وفي تصريح لبطل المملكة أيمن كامل رغم قال: ان المنافسة كانت شديدة جدا، و السباقات في الفورمولا شيء جديد بالنسبة لي.

طريقة الجلوس في السيارة و إدراك مقاساتها خلال القيادة جنبا إلى جنب مع سيارات أخرى على سرعة تفوق 200 كم / س يحتاج إلى تدريب وتركيز شديد. بعد كل جولة في الحلبة. كنت أشعر بالإرتياح أكثر في السيارة، ما كان يساعدني على تحسين الأداء.

واضاف: ان مشاركتي الاولى في هذا الموسم الهدف منها اكتساب أكبر خبرة ممكنة؛ لأكون مستعدًا للمنافسة على اللقب في المواسم القادمة.