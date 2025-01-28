عاصمة الراليات ومهدها تستعد للانطلاق نحو العالمية عبر رالي حائل تويوتا الدولي 2025

حائل- خالد الحامد

يحمل رالي حائل الدولي، أحد أبرز الراليات الصحراوية في المنطقة، تاريخاً حافلاً بالتنافس المثير والإنجازات المميزة منذ انطلاقته الأولى عام 2006 م، وشهد الرالي تتويج نخبة من أبرز السائقين على مستوى العالم، منهم سعوديون وعرب وأجانب، وتعد نسخة هذا العام استمرار لمسيرته التي بلغت عشرين عاما.

وعلى مدار عقدين، شهد الرالي تطوراً ملحوظاً وتحولا إلى أحد أهم المحطات في روزنامة رياضة السيارات العالمية، وكان المتسابق السعودي فرحان الغالب، قد قصّ شريط قائمة الأبطال عندما أحرز المركز الأول وتوّج بطلاً للنسخة الأولى من رالي حائل عام 2006م وحافظ السعوديين على اللقب في النسخة الثانية من خلال البطل الراحل راجح الشمري. أما القطري ناصر العطية فتمكّن عامي 2008 و2011 من تدوين اسمه بقائمة الأبطال بعد احرازه المركز الأول في النسختين، أما نسخة 2009 من الرالي فشهدت أول تتويج لبطل الراليات السعودي يزيد الراجحي، وحقق المركز الأول في سبعة نُسخ منه في أعوام 2009، 2010، 2012، 2015، 2016، 2022 و 2024م.

وشهدت النسخة 2013 من الرالي أول فوز أوروبي، بعد ان استطاع التشيكي زابيتال تحقيق المركز الأول، وسجل المتسابق السعودي إبراهيم المهنا اسمه بقائمة الأبطال بعد تحقيقه المركز الأول عام 2014، وفي عام 2017 تمكن البطل فارس المشنا من احراز اللقب.

وحقق البطل السعودي عيسى الدوسري اللقب مرتين في النسختين 2018 و 2019، ولم يتوقف المتسابقين السعوديين عن أخذ نصيبهم من الذهب بعد أن تمكّن المتسابق صالح العبدالعالي من تحقيق المركز الأول في نسخة 2020 ، وفي نهاية نفس العام 2020 شهد تتويج بطلين في جولتين استضافهما رالي حائل فتوّج القطري ناصر العطية بطلاً لباها 1 فيما توّج الأسباني كارلوس ساينز بطلاً لباها 2، وعاد القطري ناصر العطية وسجل اسمه مرتين في قائمة الأبطال بعد أن احرز لقبيه الرابع والخامس في عامي 2021 و 2023، وحقق السائق السعودي يزيد الراجحي بطولة 2024م.

يذكر أن رالي حائل في نسخته الـ 21 ينطلق في الثلاثين من يناير الجاري، وحتى الأول من فبراير بتنظيم وتعاون بين هيئة تطوير منطقة حائل والإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

أسماء الأبطال الفائزين وجنسياتهم خلال مسيرة الرالي:

2006 فرحان الشمري – السعودية

2007 راجح الشمري – السعودية

2008 ناصر العطية – قطر

2009 يزيد الراجحي – السعودية

2010 يزيد الراجحي – السعودية

2011 ناصر العطية – قطر

2012 يزيد الراجحي – السعودية

2013 ميروسلاف زابليتال – التشيك

2014 ابراهيم المهنا – السعودية

2015 يزيد الراجحي – السعودية

2016 يزيد الراجحي – السعودية

2017 فارس المشنا – السعودية

2018 عيسى الدوسري – السعودية

2019 عيسى الدوسري – السعودية

2020 فبراير صالح العبدالعالي – السعودية

2020 ديسمبر ناصر العطية باها 1 – قطر

2020 ديسمبر كارلوس ساينز باها 2 – اسبانيا

2021 ناصر العطية – قطر

2022 يزيد الراجحي – السعودية

2023 ناصر العطية – قطر

2024 يزيد الراجحي – السعودية.