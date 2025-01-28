المرأه صحة و عافية

طريقة عمل مهلبية بالتمر والهيل

نيفين عباسaccess_time29 / رجب / 1446 هـ      28 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي النكهات العربية خاصة مع إقتراب شهر رمضان المبارك يكثر تحضير اطباق الحلوي الشرقية فما رأيك بتحضير طبق مهلبية بنكهة عربية

المقادير اللازمة
لتر حليب كامل الدسم
نصف كوب كريمة حلويات اختياري
ملعقة كبيرة هيل ناعم
سكر حسب الرغبة
3 ملاعق كبيرة نشا الذرة
ربع كوب ماء
ملعقة كبيرة ماء زهر
ملعقة صغيرة فانيليا
نصف كوب تمر مفروم بيوريه ناعم

طريقة العمل
يرفع الحليب والسكر والكريمة والهيل وبيوريه التمر علي النار
يقلب النشا والماء معاً
يترك الحليب حتي يغلي
ثم يضاف له خليط النشا ونستمر في التحريك حتي يصبح المزيج كثيف قليلاً
يرفع عن النار ويضاف له ماء الزهر ويقلب جيداً
يغرف ويترك ليبرد
ثم يوضع في الثلاجة حتي يتماسك ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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