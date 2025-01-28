طريقة عمل مهلبية بالتمر والهيل

لمحبي النكهات العربية خاصة مع إقتراب شهر رمضان المبارك يكثر تحضير اطباق الحلوي الشرقية فما رأيك بتحضير طبق مهلبية بنكهة عربية

المقادير اللازمة

لتر حليب كامل الدسم

نصف كوب كريمة حلويات اختياري

ملعقة كبيرة هيل ناعم

سكر حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة نشا الذرة

ربع كوب ماء

ملعقة كبيرة ماء زهر

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب تمر مفروم بيوريه ناعم

طريقة العمل

يرفع الحليب والسكر والكريمة والهيل وبيوريه التمر علي النار

يقلب النشا والماء معاً

يترك الحليب حتي يغلي

ثم يضاف له خليط النشا ونستمر في التحريك حتي يصبح المزيج كثيف قليلاً

يرفع عن النار ويضاف له ماء الزهر ويقلب جيداً

يغرف ويترك ليبرد

ثم يوضع في الثلاجة حتي يتماسك ويقدم