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طريقة عمل شوربة الشعيرية بالطماطم

نيفين عباسaccess_time29 / رجب / 1446 هـ      28 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة شوربة سهلة وسريعة

المقادير اللازمة

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
1 فلفل أخضر مكعبات
1 فلفل أحمر مكعبات
1 جزرة مبشور
5 أكواب (1 لتر) ماء
2 حفنة من الشعرية أو النودلز
10 أغصان من البقدونس
10 أغصان شبت
6-7 أوراق نعناع طازج
1 طماطم مبشورة
1 ملعقة كبيرة معجون طماطم
3 ملاعق كبيرة عدس أصفر
ملح
فلفل أسود

طريقة العمل

نضيف زيت الزيتون إلى القدر
عندما يسخن زيت الزيتون نضع الفلفل في القدر ونقلبه
عندما تنضج نضيف الجزر
بعد القلي قليلاً بزيت الزيتون
أضيفي معجون الطماطم ومعجون الطماطم المبشور
بعد تقليبها قليلاً بالملعقة أضيفي الماء
عندما يغلي الماء أضيفي العدس والشعرية
أضيفي الملح والفلفل وقلبي على نار هادئة
بعد أن ينضج الحساء نتركه جانباً
يقطع البقدونس ناعم والشبت والنعناع ويضاف فوقها
تقدم ساخنة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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