المرأه صحة و عافية

طريقة عمل دجاج مشوي ببهارات الشرق الأقصي

نيفين عباسaccess_time29 / رجب / 1446 هـ      28 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

تتميز توابل الشرق الأقصي بنكهة قوية مميزة تطفي علي أطباقك العديد من النكهات الرائعة

المقادير اللازمة

صدر الدجاج منزوع الجلد والعظام ومقطع إلى شرائح يمكنك استخدام أفخاذ الدجاج منزوعة الجلد والعظام
1/2 كوب من الزبادي العادي
1 عصير ليمون
1/2 ملعقة كبيرة خل أو عصير تفاح أو خل أبيض
1 ملعقة كبيرة معجون طماطم
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
4 فصوص ثوم مهروسة
1 ملعقة كبيرة اوريجانو مطحون مجفف
1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
1 ملعقة صغيرة بهارات السبعة
1 ملعقة صغيرة فلفل حلبي
1/4 ملعقة صغيرة قرفة
1/2 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة سماق
1 ملعقة صغيرة بابريكا
الملح والفلفل على الأقل 1 ملعقة صغيرة من الملح

طريقة العمل

في وعاء اخلطي جميع المكونات باستثناء الدجاج حتي تحصلي علي خليط كريمي متماسك
استخدمي مطرقة لدق الدجاج وجعله متساويًا في السماكة
يتبل كل الدجاج بالملح والفلفل على كلا الجانبين
ثم يقلب الدجاج في التتبيلة مع التأكد من أنه متبل بالتساوي من جميع الجوانب
احفظ الدجاج في التتبيلة لمدة ساعتين على الأقل مغطى في الثلاجة
يشوي الدجاج علي الفحم او في مقلاة جريل او في الفرن
ثم يقدم ساخن

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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