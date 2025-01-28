المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الهريسة الناعمة السادة بدون بيض

نيفين عباسaccess_time29 / رجب / 1446 هـ      28 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البسبوسة الهريسة هي طبق حلوي شرقي شامي ومصري تحضر من السميد بشكل أساسي وتختلف طرق تحضير البسبوسة وتزيينها

المقادير اللازمة
نصف كوب سكر
3 كوب سميد ناعم
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ربع ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب زبادي
ربع كوب زبدة مذابة
قطر (شربات بارد)

طريقة العمل
نضع كل مكونات البسبوسة في وعاء وتقلب مع بعض حتى تتماسك العجينة
ندهن صينية طحينة ثم نفرد البسبوسة بها
ندخلها الفرن إلى أن يتحمر وجهها
ثم تخرج ونسقيها بالشربات البارد وتقدم

مقادير الشربات
2 كوب سكر
كوب ماء
عصير حبة ليمونة
تترك جميع المكونات علي النار 25 دقيقة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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