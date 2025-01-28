طريقة عمل الهريسة الناعمة السادة بدون بيض

البسبوسة الهريسة هي طبق حلوي شرقي شامي ومصري تحضر من السميد بشكل أساسي وتختلف طرق تحضير البسبوسة وتزيينها

المقادير اللازمة

نصف كوب سكر

3 كوب سميد ناعم

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب زبادي

ربع كوب زبدة مذابة

قطر (شربات بارد)

طريقة العمل

نضع كل مكونات البسبوسة في وعاء وتقلب مع بعض حتى تتماسك العجينة

ندهن صينية طحينة ثم نفرد البسبوسة بها

ندخلها الفرن إلى أن يتحمر وجهها

ثم تخرج ونسقيها بالشربات البارد وتقدم

مقادير الشربات

2 كوب سكر

كوب ماء

عصير حبة ليمونة

تترك جميع المكونات علي النار 25 دقيقة