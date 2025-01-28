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تعزيز جودة الحياة بالمدينة المنورة

صحيفة البلادaccess_time29 / رجب / 1446 هـ      28 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – المدينة المنورة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بقاعة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالإمارة، رئيسة جامعة طيبة ورئيسة اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج المدن الصحية بالمنطقة، الدكتورة نوال الرشيد، يرافقها وفد من منظمة الصحة العالمية وفريق العمل المختص بتحقيق متطلبات الاعتماد الصحي للمدينة المنورة.

وأعربت الدكتورة نوال الرشيد عن شكرها لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه المستمر للبرامج والمبادرات الرامية إلى تعزيز مكانة المدينة المنورة؛ بصفتها مدينة صحية عالمية، مشيرة إلى أن هذا التعاون يجسد التزام المملكة بمعايير الصحة العامة والاستدامة البيئية؛ بهدف تحسين جودة الحياة لسكان وزوار المدينة المنورة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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