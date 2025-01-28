تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

الرياض – واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع في مقر كلية الملك فيصل الجوية، حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة الكلية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الكلية، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وسمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وقائد كلية الملك فيصل الجوية المكلف اللواء الطيار الركن علي بن محمد الحماد.

وفور وصول سمو نائب وزير الدفاع، عُزِف السلام الملكي، ثم بُدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

عقب ذلك، ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية المكلف كلمة بهذه المناسبة، رحَّب فيها بسموه في حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة الكلية بعد إتمام مسيرتهم الدراسية والتدريبية على أحدث التقنيات العالمية في مجالات علوم الطيران والعلوم الفنية، مشيرًا إلى أن من بين الخريجين البالغ عددهم 181 خريجًا أشقاء من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والجمهورية التونسية.

ثم ألقى الخريج محمد بن عبدالله آل مشافي كلمة الخريجين، عبَّر فيها عن شكرهم لرعاية سمو نائب وزير الدفاع لحفل تخريجهم، سائلًا المولى- العلي القدير- أن يحفظ القيادة الرشيدة، ويديم على الوطن نعمة الأمن والأمان.

بعد ذلك، أدى الخريجون القسم، ثم رددوا نشيد الكلية، وأُعلنت النتائج، وكرَّم سموه الطلبة المتفوقين. واختُتم الحفل بعزف السلام الملكي والتقاط صورة تذكارية لسموه مع الخريجين.

حضر الحفل، معالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، ومعالي المستشار في وزارة الدفاع والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الوزارة الدكتور سمير بن عبد العزيز الطبيّب، وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأولياء أمور الخريجين.