“التدريب التقني” يحصد أكثر من 50 جائزة في منافسات دولية خلال عام 2024

الرياض : البلاد

حققت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إنجازات عالمية خلال عام 2024م، حيث فازت فرق من المتدربين والمتدربات بالكليات والمعاهد بعدد من الجوائز والمراكز المتقدمة في 7 منافسات دولية، تجاوز مجموعها 50 جائزة، شملت مجالات متنوعة من أبرزها الاختراع والابتكار، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والطهي والأغذية، والأمن السيبراني، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي.

وأحرز عدد من المتدربين المتدربات 7 جوائز في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات التقنية في ماليزيا، تلا ذلك نجاح فريق من الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالمدينة المنورة في تحقيق 10 ميداليات ذهبية و 10 فضية و 5 برونزية و 6 شهادات استحقاق في مسابقة كأس العالم للطهاة 2024م، التي أقيمت في تونس.

من جانب آخر، أحرز فريق من كلية الاتصالات وتقنية المعلومات بجدة المركز الثالث في فئة شبكات الاتصالات في النهائيات العالمية لمسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي مسابقة AFRO-ASIAN الدولية لعام 2024، حققت 27 متدربة من الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض إنجازات مميزة بمشاركتهم في 4 مسارات تقنية مختلفة، إضافةً إلى تحقيق عدد من المتدربين 10 ميداليات في البطولة العربية للمصارعة الرومانية بالجزائر.

واختتمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مشاركاتها الدولية بتحقيق 5 ميداليات، وعدة جوائز في معرض الاختراع والابتكار في كوريا الجنوبية 2024م.

يذكر أن المؤسسة من خلال الكليات التقنية والمعاهد تنفذ برامج خاصة لتنمية مهارات ومواهب المتدربين والمتدربات، ودعم مشاريعهم وابتكاراتهم للمنافسات الدولية في عدة مجالات تشمل، عقد ورش عمل وجلسات توجيه فردية مع مختصين وخبراء في تلك المجالات.