الاتحاد الدولي لكرة السلة في ضيافة المملكة العربية السعودية 

استقبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، وعدد من أعضاء الاتحاد السعودي لكرة السلة الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة السيد اندرياس زاكليس، الذي وصل لمدينة الرياض في زيارة رسمية شهدت عقد اجتماع بمقر الاتحاد السعودي لكرة السلة، وبعد الاجتماع تمت زيارة أكاديمية مهد وأخذ جولة ميدانية والاطلاع على المنشآت. كما تمت زيارة اكاديمية الرياض الذهبية لمشاهدة تمرين الفئات السنية بتواجد سمو الاميرة فهدة بنت فهد آل سعود. هذا وقد حضر ايضاً من الاتحاد الدولي لكرة السلة السيد ميكال كونكني مدير خدمات الاتحادات الرياضية، والسيد ميشيل فليو.