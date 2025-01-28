إلتقى المهتمين في مجالات التدريب .. وزير الموارد البشرية: رفع مستوى المهارات لتحقيق الكفاءة وتطلعات رؤية المملكة 2030

البلاد ــ الرياض

التقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي -عبر الاتصال المرئي-, عددًا من المهتمين والخبراء والمختصين في مجالات المهارات والتدريب في سوق العمل السعودي، ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي يجريها مع اللجان الوطنية والمواطنين والمختصين في مختلف المجالات, بهدف الاستماع المباشر للتحديات والمقترحات التطويرية لتعزيز أعمال الوزارة المتعلّقة برفع المهارات في سوق العمل.

وأكد معاليه خلال اللقاء أهمية ، مشددًا بأهمية دور التدريب ورفع مستوى المهارات في تحقيق الكفاءة والتنافسية، وتطلعات رؤية المملكة 2030.

وقدّم وكيل الوزارة للمهارات والتدريب الدكتور أحمد الزهراني عرضًا حول مبادرات الوزارة في مجال المهارات والتدريب, ودور القطاع الخاص في تلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية في القطاعات الإستراتيجية.

كما جرى خلال اللقاء الذي حضره ما يقارب 400 مشارك ومشاركة من مختلف مناطق المملكة، نقاشات حول الجوانب المتعلقة بالتدريب وتنمية المهارات، والمقترحات والجهود التي من شأنها تطوير سياسات وبرامج الوزارة في المهارات والتدريب.

يذكر أن اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع وتلبية احتياجات السوق بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.