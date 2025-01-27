المرأه صحة و عافية

طريقة عمل اللبنة المنزلية

نيفين عباسaccess_time28 / رجب / 1446 هـ      27 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

تستخدم اللبنة في طهي العديد من الاطباق مثل المنسف الأردني كما يمكن تناولها من دون طبخ كطبق للإفطار أو كمقبلات، أو كأحد مكونات الشطائر

المقادير اللازمة

لتر حليب عالي الدسم من الممكن اضافة كوب كريمة له
ربع كوب خل او عصير ليمون
قليل من الملح

طريقة العمل

ارفعي الحليب علي النار حتي يسخن
يرفع عن النار ويضاف له الخل او الليمون ويقلب
يترك حتي يتخثر
يصفي جيداً من السوائل
يوضع في محضر الطعام مع الملح
يخفق حتي ينعم
ومن الممكن اضافه القليل من ماء الحليب الخاثر
تقدم مع زيت الزيتون والنعناع او بحسب الاضافات المفضلة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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