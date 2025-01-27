طريقة عمل اللبنة المنزلية

تستخدم اللبنة في طهي العديد من الاطباق مثل المنسف الأردني كما يمكن تناولها من دون طبخ كطبق للإفطار أو كمقبلات، أو كأحد مكونات الشطائر

المقادير اللازمة

لتر حليب عالي الدسم من الممكن اضافة كوب كريمة له

ربع كوب خل او عصير ليمون

قليل من الملح

طريقة العمل

ارفعي الحليب علي النار حتي يسخن

يرفع عن النار ويضاف له الخل او الليمون ويقلب

يترك حتي يتخثر

يصفي جيداً من السوائل

يوضع في محضر الطعام مع الملح

يخفق حتي ينعم

ومن الممكن اضافه القليل من ماء الحليب الخاثر

تقدم مع زيت الزيتون والنعناع او بحسب الاضافات المفضلة