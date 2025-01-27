المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الكبة المحشية جبنة

نيفين عباسaccess_time28 / رجب / 1446 هـ      27 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الكبة هي أكلة شرقية عربية تشتهر بها سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق وتختلف بعض الشيء من بلد لآخر من حيث الشكل والطعم وطرق التحضير والإعداد والتقديم

المقادير اللازمة

لتحضير الكبة
كيلو برغل ناعم
كيلو لحم بقري مفروم
ربع ملعقة صغيرة فلفل حلبي
ملح
نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات
4 كوب ماء
زيت للقلي

الحشوة
2 كوب جبن موزاريلا

طريقة العمل

الكبة
في وعاء إنقعي البرغل بالماء لمدة 10 دقائق
أضيفي اللحم والملح والفلفل الحلبي والسبع بهارات
تخلط المكونات جيداً باليد حتى تتجانس تماماً
تكور العجينة إلى كرات متوسطة الحجم
نقوم بعمل فجوة في كل كرة كبة بواسطة الإصبع
ضعي في داخل كل قطعة كبة مقدار ملعقة كبيرة من الجبن الموزاريلا
أغلقي الفجوة برفق
في قدر عميق سخني زيت غزير
تقلي حبات الكبة المحشوة حتى تنضج ثم تقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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