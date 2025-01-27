طريقة عمل الكبة المحشية جبنة

الكبة هي أكلة شرقية عربية تشتهر بها سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق وتختلف بعض الشيء من بلد لآخر من حيث الشكل والطعم وطرق التحضير والإعداد والتقديم

المقادير اللازمة

لتحضير الكبة

كيلو برغل ناعم

كيلو لحم بقري مفروم

ربع ملعقة صغيرة فلفل حلبي

ملح

نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات

4 كوب ماء

زيت للقلي

الحشوة

2 كوب جبن موزاريلا

طريقة العمل

الكبة

في وعاء إنقعي البرغل بالماء لمدة 10 دقائق

أضيفي اللحم والملح والفلفل الحلبي والسبع بهارات

تخلط المكونات جيداً باليد حتى تتجانس تماماً

تكور العجينة إلى كرات متوسطة الحجم

نقوم بعمل فجوة في كل كرة كبة بواسطة الإصبع

ضعي في داخل كل قطعة كبة مقدار ملعقة كبيرة من الجبن الموزاريلا

أغلقي الفجوة برفق

في قدر عميق سخني زيت غزير

تقلي حبات الكبة المحشوة حتى تنضج ثم تقدم