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ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون معالم المدينة المنورة

صحيفة البلادaccess_time28 / رجب / 1446 هـ      27 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – المدينة المنورة

زارت الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1446هـ، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جبل أحد ومقبرة الشهداء ومسجد قباء، وذلك ضمن البرنامج الديني والثقافي، الذي أعدته الوزارة للمستضافين خلال إقامتهم في المدينة المنورة قبل الانتقال إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وأدى المستضافون الصلاة في مسجد قباء، واطلعوا على مرافقه، ومراحل التوسعة التي يشهدها المسجد والمناطق المحيطة به؛ لخدمة المصلين وزيادة طاقته الاستيعابية، ضمن” مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- لتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المُحيطة به، وتعرفوا على فضل مسجد قباء ومكانته التاريخية في الإسلام؛ بوصفه أول مسجد بني بعد هجرة النبي- صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة المنورة.

وتضم الدفعة الثالثة من” ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة” 250 معتمرًا ومعتمرة يمثلون 18 دولة من قارة أفريقيا، فيما ينتظر أن يبلغ إجمالي ضيوف البرنامج لهذا العام 1000 معتمر ومعتمرة من 66 دولة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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