شاهد| القادسية يتخطى الهلال بهدفي” أوباميانج”

البلاد- جدة

حقق القادسية فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه الهلال بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر دوري روشن.

تقدم القادسية عن طريق بيير أوباميانج في الدقيقة الثانية؛ لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني أدرك ماركوس ليوناردو هدف التعادل لفريق الهلال مع الدقيقة 50. ولكن عاد أوباميانج من جديد لتسجيل ثاني أهداف القادسية في الدقيقة 90+3 معلنًا عن فوز فريقه في الوقت القاتل من عمر المواجهة.

الفوز رفع رصيد القادسية إلى النقطة 37 معززًا موقعه في المركز الثالث، وأوقفت الخسارة رصيد الهلال عند 43 نقطة وبقى في الصدارة بفارق الأهداف عن الاتحاد.