شاهد| القادسية يتخطى الهلال بهدفي” أوباميانج”

البلاد- جدة
حقق القادسية فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه الهلال بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر دوري روشن.
تقدم القادسية عن طريق بيير أوباميانج في الدقيقة الثانية؛ لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.
الفوز رفع رصيد القادسية إلى النقطة 37 معززًا موقعه في المركز الثالث، وأوقفت الخسارة رصيد الهلال عند 43 نقطة وبقى في الصدارة بفارق الأهداف عن الاتحاد.
هدددددف!⚽️
هدف قدساوي مبكر!🤯
أوباميانغ يسجل أول الأهداف ⚽️🔥
القادسية 1 × 0 الهلال#دوري_روشن_السعودي
#القادسية_الهلال | #SSC pic.twitter.com/L4GeXqUwg7
— SSC (@ssc_sports) January 27, 2025
هدددددف!⚽️
الهلال يعود.. ليوناردو يسجل التعادل ⚽️🔥
القادسية 1 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي
#القادسية_الهلال | #SSC pic.twitter.com/yk1wZcnGnm
— SSC (@ssc_sports) January 27, 2025
هدف قاتل للقادسية!🤯
أوباميانغ يسجل ثاني الأهداف في شباك الهلال ⚽️🔥
القادسية 2 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي
#القادسية_الهلال | #SSC pic.twitter.com/ittTJyL18q
— SSC (@ssc_sports) January 27, 2025