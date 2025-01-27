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شاهد| القادسية يتخطى الهلال بهدفي” أوباميانج”
الرياضة

شاهد| القادسية يتخطى الهلال بهدفي” أوباميانج”

صحيفة البلادaccess_time28 / رجب / 1446 هـ      27 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق القادسية فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه الهلال بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر دوري روشن.

تقدم القادسية عن طريق بيير أوباميانج في الدقيقة الثانية؛ لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني أدرك ماركوس ليوناردو هدف التعادل لفريق الهلال مع الدقيقة 50. ولكن عاد أوباميانج من جديد لتسجيل ثاني أهداف القادسية في الدقيقة 90+3 معلنًا عن فوز فريقه في الوقت القاتل من عمر المواجهة.

الفوز رفع رصيد القادسية إلى النقطة 37 معززًا موقعه في المركز الثالث، وأوقفت الخسارة رصيد الهلال عند 43 نقطة وبقى في الصدارة بفارق الأهداف عن الاتحاد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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