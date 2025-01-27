شاهد| الشباب يتغلب على الفيحاء بثنائية حمدالله

البلاد- جدة

حقق فريق الشباب انتصارًا مثيرًا على ضيفه فريق الفيحاء بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي للموسم 2024-2025.

تقدم الشباب عن طريق عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 34، وعادل النتيجة لفريق الفيحاء اللاعب رينزو لوبيز في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

ونجح الشباب في الدقيقة 6 من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من تسجيل هدف الفوز بواسطة عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء مسجلاً ثاني أهدافه.

ورفع الشباب رصيده إلى 29 نقطة محتلاً المركز السادس، وتجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 15 ليحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري روشن.