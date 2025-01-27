شاهد| الشباب يتغلب على الفيحاء بثنائية حمدالله

البلاد- جدة
حقق فريق الشباب انتصارًا مثيرًا على ضيفه فريق الفيحاء بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي للموسم 2024-2025.
تقدم الشباب عن طريق عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 34، وعادل النتيجة لفريق الفيحاء اللاعب رينزو لوبيز في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.
ورفع الشباب رصيده إلى 29 نقطة محتلاً المركز السادس، وتجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 15 ليحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري روشن.
هددددددف⚽!
الأول للشباب.. كمارا يصنع وحمدالله يسجل🔥⚽
الشباب 1 × 0 الفيحاء#دوري_روشن_السعودي#الشباب_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/GUV5TahOsC
— SSC (@ssc_sports) January 27, 2025
هددددددف⚽!
التعادل حضر.. لوبيز يسجل في شباك المعيوف🔥⚽
الشباب 1 × 1 الفيحاء#دوري_روشن_السعودي#الشباب_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/0Esnpyolto
— SSC (@ssc_sports) January 27, 2025
هددددددف⚽!
الشباب يضيف الثاني.. حمدالله من علامة الجزاء🔥⚽
الشباب 2 × 1 الفيحاء#دوري_روشن_السعودي#الشباب_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/AXBvuvsvP1
— SSC (@ssc_sports) January 27, 2025