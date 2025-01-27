الرياضة

تعرف على نتائج قرعة كأس أمم أفريقيا2025 في المغرب

صحيفة البلادaccess_time28 / رجب / 1446 هـ      27 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025» في نسختها الـ 35 عن 6 مجموعات قوية بين المنتخبات الـ 24.

وجاءت نتيجة قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025 كاملة كالتالي:
المجموعة الأولي: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر.
المجموعة الثانية: مصر – جنوب إفريقيا – أنجولا – زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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