تعرف على نتائج قرعة كأس أمم أفريقيا2025 في المغرب

البلاد- جدة
أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025» في نسختها الـ 35 عن 6 مجموعات قوية بين المنتخبات الـ 24.
وجاءت نتيجة قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025 كاملة كالتالي:
المجموعة الأولي: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر.
المجموعة الثانية: مصر – جنوب إفريقيا – أنجولا – زيمبابوي.
المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا.
المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا.
المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان.
المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق.