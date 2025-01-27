بنك التنمية يدعم ريادة الأعمال وتنمية القدرات الشبابية

البلاد ــ بريدة

‎اختتم بنك التنمية الاجتماعية مشاركته في ملتقى “فرصتي4″،مؤخراً، بتحقيق إنجازات بارزة تعكس التزامه بدعم ريادة الأعمال وتنمية القدرات الشبابية.

‎وشهد جناح البنك في الملتقى تفاعلًا وحضورًا كبيرًا من رواد الأعمال والمهتمين، للاطلاع على الخدمات التمويلية المتنوعة التي يقدمها البنك، إلى جانب الاستفادة من منصات استشارية متخصصة؛ تهدف إلى تطوير المشاريع وعرض قصص نجاح ملهمة.

كما أتاح البنك للزوار فرصة استكشاف حاضنة الأعمال “جادة 30″، التي تقدم دعمًا شاملًا للمنشآت الناشئة، بالإضافة إلى المشاركة في “هاكاثون جادة ثون”؛ الذي يهدف إلى تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ من خلال الدعم الفني والإرشاد العملي.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، أن المشاركة في ملتقى “فرصتي 4” يأتي تأكيدًا على البنك المستمر بدعم الشباب وتعزيز ريادة الأعمال بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، ومن خلال هذه الفعاليات، نعزز فرص التنمية المستدامة ونفتح آفاق واعدة أمام الشباب الطموح ليكونوا جزءًا فاعلًا في الاقتصاد الوطني.

‎وفي إطار جهوده التنموية عبر مسيرته التاريخية، قدم بنك التنمية الاجتماعية لمنطقة القصيم تمويلات بلغت نحو 7.9 مليارات ريال، موزعة بين القروض الاجتماعية وتمويل العمل الحر ودعم الأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة.

وشهدت هذه التمويلات نموًا ملحوظًا على مدار السنوات الأخيرة، حيث ارتفع تمويل العمل الحر والأسر المنتجة من 49.9 مليون ريال في عام 2019 إلى 184 مليون ريال في عام 2024، وتضاعف تمويل المنشآت الصغيرة ليصل إلى 214 مليون ريال.

كما قدم البنك خدمات غير مالية أسهمت في تعزيز ثقافة العمل الحر والادخار، حيث استفاد منها أكثر من 36 ألف مستفيد عبر 438 دورة وورشة عمل، إضافة إلى تقديم تدريب متخصص لـ 24 ألف شخص من خلال 358 دورة تدريبية.

‎وتُعد مشاركة البنك في ملتقى “فرصتي 4” استمرارًا لمسيرته الناجحة في النسخ السابقة. فمنذ النسخة الأولى عام 2019، كان البنك شريكًا استراتيجيًا للملتقى، حيث عزز حضوره في النسخة الثانية عام 2022 بمزيد من الخدمات والمبادرات لدعم رواد الأعمال، وفي النسخة الثالثة عام 2024، قدَّم البنك 20 جناحًا استشاريًا، و20 جناحًا لدعم رواد الأعمال، إلى جانب تنظيم ورش عمل متخصصة، مما يعكس التزامه المستمر بتمكين الشباب وتحفيز ريادة الأعمال في المملكة.‎