انطلاق الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي 2025 في نسخته الـ 21

حائل- البلاد

انطلقت اليوم الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي 2025م في نسخته الـ 20 وسط أجواء ضبابية وشتوية وحضور لافت، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا لرالي حائل تويوتا الدولي، وبتنظيم من هيئة تطوير المنطقة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات، وتستمر لمدة 8 أيام في متنزه المغواة في حائل.

واستعرضت الفعاليات البالغ عددها 20 فعالية متنوعة أمام الزوار والحضور والسياح من المملكة وخارجها معرض قصة رالي حائل 20 عام التي تحاكي قصة النجاح لرالي حائل منذ انطلاقته 2006 وحتى وصوله النسخة الحالية، وفعالية رياضة المحركات، ومعرض الحرف اليدوية بالمنطقة التي تأتي تزامناً مع “عام الحرف اليدوية” لتجسيد الرؤية الثاقبة والاهتمام العميق من القيادة الحكيمة بالحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز مكانته كجزء أساسي من الهوية الوطنية، وفعالية واحة الطفل، ومعرض خيرات حائل لأبرز المحاصيل الزراعية بالمنطقة، إضافة إلى الفعاليات الخارجية وميدان الفروسية لأبرز عروض الخيل، ورياضة المحركات (TOYOTA)، ومعرض الجهات الحكومية ومنطقة بوليفارد المطاعم، إضافة إلى معرض الأسر المنتجة وعروض الفنون الشعبية والسيارات الكلاسيكية والألعاب النارية.