“المياه الوطنية” تُطلق برنامج تقسيط توصيلات المياه المنزلية

الرياض : البلاد

أطلقت شركة المياه الوطنية، برنامج تقسيط التوصيلات المنزلية؛ لتسهيل سداد المقابل المالي لتوصيلات المياه والصرف الصحي، وذلك بهدف توفير أسهل آليات السداد.

وبيّنت الشركة أنه تم توفير خدمة تقسيط رسوم توصيلات المياه والصرف الصحي، عبر خيارين رئيسين، إذ يمكن للعملاء اختيار التقسيط المباشر لدى الشركة، أو التقسيط عبر البطاقات الائتمانية التابعة لبنك الجزيرة، أو بنك الرياض، أو البنك الأول، أو البنك السعودي للاستثمار، أو بنك الإمارات دبي الوطني، أو مصرف الراجحي.

وأشارت إلى أن خيارات الدفع ستلبى احتياجات العملاء، موضحة أن مبلغ القسط الشهري عبر الشركة يبدأ من 200 ريال، إضافة إلى الدفعة الأولى للخدمة التي تبلغ 3500 ريال، دون تحديد مدة زمنية للتقسيط، حيث تنتهي باكتمال المبلغ، مبينة أن مبلغ القسط ومدته عبر البنوك يخضعان لخطة اتفاقية التقسيط مع البنك، التي ستظهر للعملاء بالتفصيل في قنواتها الرقمية حال اختيارهم التقسيط عبر البنوك، مشيرة إلى أن برنامج التقسيط الذي توفره الشركة يُعد حلًا سريعًا لطلب الخدمة والارتفاق بها بكل سهولة.

وأكدت الشركة أن التوسع في ربط المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي سيسهم في تقليص حركة الصهاريج داخل الأحياء التي ينتج عنها ازدحام مروري، حيث إن التوسع في التغطية بالشبكات ستحافظ على البنية التحتية للطرق والمنظر الحضري في المدن، إضافة إلى تلبيته إلزامية ربط جميع العقارات بشبكة الصرف الصحي حسب دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة.

وأضافت أنها استحدثت برنامجًا لتقسيط فواتير خدمات المياه المفوترة، إضافة إلى خدمة السداد الجزئي للفاتورة الشهرية.

يأتي ذلك ضمن سعي الشركة لتطوير الخدمة وتجويدها، والتسهيل على العملاء، وتقديم أفضل الخدمات لهم بكل يسر وسهولة من خلال قنواتها الرقمية.