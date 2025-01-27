الحزم يتصدر” يلو”.. والعين يقلبها على الصفا

حائل- خالد الحامد
واصل فريق الحزم رحلته الناجحة نحو الصعود لدوري روشن، عقب فوزه على الباطن بثلاثة مقابل هدف، في المواجهة التي احتضنها استاد نادي الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل للحزم” عكاشه حمزاوي، وعبدالكريم يودا، وإبراهيما نداي، وللباطن يوسف الشمري.
بهذه النتيجة، رفع الحزم رصيده إلى 35 نقطة بالمركز الأول” مؤقتًا”، وبقي الباطن عند 23 نقطة بالمركز العاشر.
وفي الباحة، تمكن العين من قلب خسارته إلى فوز أمام الصفا، بعد أن كان متأخراً بهدفين، لينتهي اللقاء بفوز العين بنتيجة 3-2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك سعود بالباحة.
سجل للعين انشا فاتي، ومحمد النخلي، وحسن ربيع، وللصفا صالح النشمي، وأحمد العنزي.
وشهدت المباراة طرد لاعب الصفا حسن الجبيري لدخوله الخشن على مهاجم العين.
بهذه النتيجة، رفع العين رصيده إلى 19 نقطة بالمركز السادس عشر، وبقي الصفا عند 21 نقطة بالمركز الخامس عشر.
وحقق الجبيل ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على ضيفه البكيرية بهدفين لهدف، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف.
سجل للجبيل ألان سوزا، وهشام فايق بالخطأ في مرماه. وللبكيرية لوفانور.
وشهدت المباراة طرد لاعب الجبيل ويلمرسون غارسيا. بهذه النتيجة رفع الجبيل رصيده إلى 22 نقطة بالمركز الثاني عشر ، وبقى البكيرية على 24 نقطة بالمركز الثامن.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
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— دوري يلو (@FDL_KSA) January 27, 2025