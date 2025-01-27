“التجارة”: 16% نمو قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم خلال 2024

الرياض البلاد

كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية في قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 16% خلال العام 2024م مقارنة بالعام 2023م.

وتضّمن القطاع عددًا من الأنشطة الواعدة التي حققت نموًا ملحوظًا خلال العام، حيث نمت سجلات “نشاط خدمات نظام الأمن” بنسبة 41%، ليصل إجمالي سجلات النشاط (2,519 سجلًا تجاريًا)، وزادت سجلات “نشاط التغليف والتعبئة” بنسبة 34%، ليبلغ إجمالي سجلات النشاط (9,775 سجلًا تجاريًا).

وارتفعت سجلات “نشاط وكالات السفر” بنسبة 30% ليصل إجمالي سجلات النشاط إلى (10,502 سجلًا تجاريًا)، ونمت سجلات “نشاط مشغلي الجولات السياحية” بنسبة 23%، ليبلغ إجمالي السجلات (8,616 سجلًا تجاريًا) بنهاية العام 2024م.