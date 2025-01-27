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الإسعاف الجوي بالقصيم يباشر حادث انقلاب مركبة بعنيزة في زمن قياسي

صحيفة البلادaccess_time28 / رجب / 1446 هـ      27 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

بريدة : البلاد

 باشر الإسعاف الجوي في هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم , حادث انقلاب مركبة بداخلها شخصان أحدهما محتجز بمنطقة العوشزية قرب محافظة عنيزة جنوب القصيم، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتأمين مكان آمن للهبوط وذلك لبعد وصعوبة وصول سيارات الإسعاف لموقع الحالة لكون الموقع داخل وحل طيني (ملح) بعد ما شهدت المنطقة حالة مطرية واسعة.

 وتمت مباشرة الحالتين ونقل الحالة المتوسطة إلى مستشفى بريدة المركزي عبر طائرة الإسعاف الجوي , والحالة الأخرى الطفيفة عبر فرقة إسعاف مركز شرق عنيزة إلى مستشفى الملك سعود بعنيزة لاستكمال العلاج اللازم.

 وأوضح مدير فرع الهيئة خالد الخضر أن مباشرة الإسعاف الجوي بزمن قياسي يعد نجاحًا نوعيًا انعكس إيجابيًا على أرواح المصابَين وصحتهما وتقليل زمن الاستجابة وتقديم الخدمات الإسعافية الطبية اللازمة لهما.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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