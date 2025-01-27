الإسعاف الجوي بالقصيم يباشر حادث انقلاب مركبة بعنيزة في زمن قياسي

بريدة : البلاد

باشر الإسعاف الجوي في هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم , حادث انقلاب مركبة بداخلها شخصان أحدهما محتجز بمنطقة العوشزية قرب محافظة عنيزة جنوب القصيم، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتأمين مكان آمن للهبوط وذلك لبعد وصعوبة وصول سيارات الإسعاف لموقع الحالة لكون الموقع داخل وحل طيني (ملح) بعد ما شهدت المنطقة حالة مطرية واسعة.

وتمت مباشرة الحالتين ونقل الحالة المتوسطة إلى مستشفى بريدة المركزي عبر طائرة الإسعاف الجوي , والحالة الأخرى الطفيفة عبر فرقة إسعاف مركز شرق عنيزة إلى مستشفى الملك سعود بعنيزة لاستكمال العلاج اللازم.

وأوضح مدير فرع الهيئة خالد الخضر أن مباشرة الإسعاف الجوي بزمن قياسي يعد نجاحًا نوعيًا انعكس إيجابيًا على أرواح المصابَين وصحتهما وتقليل زمن الاستجابة وتقديم الخدمات الإسعافية الطبية اللازمة لهما.