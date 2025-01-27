أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل رئيسة اللجنة الإشرافية لبرنامج المدن الصحية

المدينة المنورة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بقاعة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالإمارة، رئيسة جامعة طيبة ورئيسة اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج المدن الصحية بالمنطقة، الدكتورة نوال الرشيد، يرافقها وفد من منظمة الصحة العالمية وفريق العمل المختص بتحقيق متطلبات الاعتماد الصحي للمدينة المنورة.

وأعربت الدكتورة نوال الرشيد عن شكرها لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه المستمر للبرامج والمبادرات الرامية إلى تعزيز مكانة المدينة المنورة بصفتها مدينة صحية عالمية، مشيرة إلى أن هذا التعاون يجسد التزام المملكة بمعايير الصحة العامة والاستدامة البيئية، بهدف تحسين جودة الحياة لسكان وزوار المدينة المنورة.