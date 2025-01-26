8 مناطق للتخييم في المناطق الربيعية

البلاد – سكاكا

حدد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي بمنطقة الجوف ثمانية مواقع للتخييم في المناطق الربيعية؛ شملت مواقع رحية، ومتنزه هديب الوطني، والرصيف، ومرعى اليتيمة ومرعى المحطة، ومتنزه لايجة الوطني، ومرعى العثعث ومرعى الأضارع؛ حيث أصبحت هذه المناطق الثمانية وجهة الأهالي في السياحة البرية بالمنطقة؛ للاستمتاع بالأجواء الطبيعية وبوادر الربيع، التي بدأت تكتسي بنبات الخزامى والحوذان والجهق والقحويان والمكنان والديدحان، إضافة إلى ممارسة جمع نبات الكمأة.

ويستثمر أهالي الجوف فصل الشتاء بالنزهات البرية للعائلات والشباب، حيث أكد المهتم بالرحلات البرية بلال الخالدي، أن قضاء عطلة نهاية الأسبوع يعد فرصة للاستجمام، خاصة في مناطق التخييم أو المناطق البرية المسموح التنزه فيها ليوم واحد، وتشكيل فريق المكشات من مجموعة من الأصدقاء على مركبات تحمل تجهيزات خاصة للرحلات البرية، يتولى كل فرد منهم مهمة معينة؛ مثل نقل الخيام وأدوات الطبخ والتموين الغذائي وغيرها من الاحتياجات اللازمة للرحلات البرية، وصولاً إلى مهمة تحديد مكان النزول والتخييم فيه.

ويبدأ المتنزهون بعد الوصول للموقع في تحضير الخيام وأماكن الجلوس، وتحضير القهوة السعودية والشاي؛ كونهما أبرز المشروبات خلال رحلة المكشات، فيما يتم استثمار أوقات العصر في استكشاف المناطق البرية عبر ممارسة رياضة المشي وجمع النباتات العطرية البرية، انتهاءً بتحضير وجبة العشاء والاستعداد للمبيت، فيما يبدأ اليوم التالي مبكرًا بتحضير وجبة الإفطار، التي تتكون من” المصلي” والمحضر يدويًا عبر مزيج الدقيق والماء، ويتم خبزه على الفحم باستخدام أداة حديدية مسطحة، ولها مقبض يطلق عليها محليًا “مخبازة” تتميز باحتواء العجين لصناعة رغيف الخبز.