الإقتصاد

60 جهة حكومية وخاصة تشارك بمنتدى فرصتي

صحيفة البلادaccess_time27 / رجب / 1446 هـ      26 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ بريدة

شارك أكثر من 60 جهة حكومية وخاصة متخصصة في التدريب والتوظيف وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية في ملتقى “فرصتي” في نسخته الرابعة بمنطقة القصيم، الذي تنظمه إمارة المنطقة في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

ويأتي الملتقى ضمن غايات وأهداف رؤية المملكة 2030، بأهمية توعية وتعريف الشباب في المنطقة بالمجالات التي تساعدهم على التدريب والتأهيل والتوظيف وريادة الأعمال، كما يعد نافذة تفتح للشباب وتقدم لهم الفرص بجميع أنواعها.

ويهدف الملتقى إلى تعريف الشباب والفتيات بالفرص بالمنطقة، وبالجهات الداعمة لرواد ورائدات الأعمال، والالتقاء بالخبراء والمختصين في مجالات التدريب والتوظيف وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية، وتحديد ميول الشباب ورغباتهم لمساعدتهم على الاختيار الأمثل، وتكوين قاعدة بيانات شاملة لرواد الأعمال بالمنطقة .

وشهد “ملتقى فرصتي 4 ” حضورًا كبيرًا من الزوار والباحثين عن فرص وظيفية المقامة فعالياته في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة ، ويستمر إلى يوم السبت 25 فبراير الجاري، حيث تجاوز الحضور في اليومين الماضيين 15000 زائر وزائرة.

ويستهدف الملتقى الباحثين والباحثات عن العمل، وأصحاب المنشآت الصغيرة ورواد ورائدات الأعمال، من خلال طرح الدورات وورش العمل، والاستشارات المجانية وأصحاب المتاجر ، وكل ما يسهم في توفير الفرص الوظيفية .
يُشار إلى أن الملتقى يقام في نسخته الرابعة بمنطقة القصيم، بتنظيم من إمارة المنطقة، ضمن إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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