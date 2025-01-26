60 جهة حكومية وخاصة تشارك بمنتدى فرصتي

البلاد ــ بريدة

شارك أكثر من 60 جهة حكومية وخاصة متخصصة في التدريب والتوظيف وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية في ملتقى “فرصتي” في نسخته الرابعة بمنطقة القصيم، الذي تنظمه إمارة المنطقة في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

ويأتي الملتقى ضمن غايات وأهداف رؤية المملكة 2030، بأهمية توعية وتعريف الشباب في المنطقة بالمجالات التي تساعدهم على التدريب والتأهيل والتوظيف وريادة الأعمال، كما يعد نافذة تفتح للشباب وتقدم لهم الفرص بجميع أنواعها.

ويهدف الملتقى إلى تعريف الشباب والفتيات بالفرص بالمنطقة، وبالجهات الداعمة لرواد ورائدات الأعمال، والالتقاء بالخبراء والمختصين في مجالات التدريب والتوظيف وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية، وتحديد ميول الشباب ورغباتهم لمساعدتهم على الاختيار الأمثل، وتكوين قاعدة بيانات شاملة لرواد الأعمال بالمنطقة .

وشهد “ملتقى فرصتي 4 ” حضورًا كبيرًا من الزوار والباحثين عن فرص وظيفية المقامة فعالياته في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة ، ويستمر إلى يوم السبت 25 فبراير الجاري، حيث تجاوز الحضور في اليومين الماضيين 15000 زائر وزائرة.

ويستهدف الملتقى الباحثين والباحثات عن العمل، وأصحاب المنشآت الصغيرة ورواد ورائدات الأعمال، من خلال طرح الدورات وورش العمل، والاستشارات المجانية وأصحاب المتاجر ، وكل ما يسهم في توفير الفرص الوظيفية .

يُشار إلى أن الملتقى يقام في نسخته الرابعة بمنطقة القصيم، بتنظيم من إمارة المنطقة، ضمن إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.