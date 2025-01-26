19.7 % نسبة ارتفاع الصادرات غير البترولية في نوفمبر

البلاد ــ الرياض

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة إحصاءات التجارة الدولية لشهر نوفمبر 2024م، حيث سجَّلت الصادرات غير البترولية – وفقًا لنتائج النشرة- ارتفاعًا بنسبة 19.7 % مقارنةً بشهر نوفمبر 2023، كما ارتفعت قيمة السلع المُعاد تصديرها بنسبة 82.9 % في نفس الفترة، وقد انخفضت الصادرات السلعية في شهر نوفمبر 2024 بنسبة 4.7 % عن شهر نوفمبر 2023، فيما ارتفعت الواردات في شهر نوفمبر 2024 بنسبة 13.9 %.

وأظهرت نتائج النشرة أن، منتجات الصناعات الكيماوية من أهم سلع الصادرات غير البترولية، التي شكَّلت 24.0 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، حيث انخفضت عن شهر نوفمبر 2023 بنسبة 1.6 %، تليها “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما” (تمثل 21.7 % من إجمالي الصادرات غير البترولية) والتي ارتفعت بنسبة 4.0 % عن شهر نوفمبر 2023، وفي المقابل كانت أهم السلع المستوردة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” والتي تشكل 28.1 % من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 22.4 % عن شهر نوفمبر 2023، ثم “معدات النقل وأجزاؤها” والتي تُشكّل 14.2 % من إجمالي الواردات، حيث ارتفعت بنسبة 22.0 % عن شهر نوفمبر 2023.

وبينت نتائج نشرة إحصاءات التجارة الدولية لشهر نوفمبر 2024 أن إجمالي الصادرات بلغت 90.5 مليار ريال ، فيما بلغت قيمة إجمالي الواردات 73.7 مليار ريال، في حين بلغ قيمة الميزان التجاري 16.8 مليار ريال.