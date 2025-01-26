ولي العهد يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا ويوقعان اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

العلا : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في المخيم الشتوي في العلا، اليوم دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية.

وقد صافحت دولة رئيسة الوزراء فور وصولها مستقبليها من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء، فيما صافح سمو ولي العهد أعضاء الوفد الرسمي الإيطالي، وسط ترحيب من الفرق الشعبية التي قدمت عروضا فنية من التراث الشعبي الذي يقام في المناسبات السعودية.

ورحب سمو ولي العهد في بداية الاستقبال بدولة رئيسة الوزراء في زيارته للمملكة، فيما أعربت دولتها عن سعادتها بزيارة المملكة ولقائها سمو ولي العهد.

وخلال جلستهما في “بيت الشعر” اطلعت دولة رئيسة الوزراء الإيطالية على التراث والثقافة السعودية الأصيلة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

وعقب اللقاء وقع سمو ولي العهد ودولة رئيسة الوزراء في الجمهورية الإيطالية على اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان.

فيما حضر من الجانب الإيطالي السفير لدى المملكة كارلو بالدوتشي، والمستشار الدبلوماسي لرئيسة الوزراء السفير فابريتسيو ساجو، والمستشار العسكري لرئيسة الوزراء الجنرال فرانكو فيديريتشي، ومديرة السكرتارية الخاصة لرئيسة الوزراء الدكتورة باترتسيا سكوريتي، ورئيس المكتب الصحفي لرئيسة الوزراء الدكتور فابريتسيو الفانو، ورئيس المراسم الخاصة لرئيسة الوزراء المحامي فرانشيسكو بياتزا، وعدد من كبار المسؤولين.