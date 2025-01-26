نائب أمير حائل ينوه بما وصل إليه رالي حائل الدولي من مكانة عالمية 

حائل- خالد الحامد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2025, تميز رالي حائل منذ انطلاقته وحتى وصوله إلى العالمية في رياضة سباق السيارات والدرجات النارية ، وذلك في ظل الدعم السخي والاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – والمتابعة الدائمة والحرص من سمو أمير منطقة حائل، وسمو وزير الرياضة، وسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ونوه بما وصل إليه رالي حائل الدولي من مكانة عالمية حتى وصل في هذه النسخة 2025 إلى استضافته لأربع بطولات دولية استقطبت أبطال الراليات من مختلف دول العالم الذين حرصوا على المشاركة فيه وتحقيق المراكز المتقدمة وتحقيق الانتصار، وسط منافسة قوية بين المتسابقين تقودهم مسارات وطرق متنوعة تزيد من حدة المنافسة وتشويقها.

وأشاد سموه بدور الجهات الأمنية واللجان العاملة والجهات المختلفة في تقديم هذا الحدث الدولي التي تبرز كفاءة واقتدار المملكة على تنظيم الفعاليات والمهرجانات العالمية بكل احترافية وتميز، مرحبًا بالمشاركين وزوار المنطقة خلال أيام سباقات الرالي وفعالياته المصاحبة.