مجمْع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة يُطلق “مسرّعة ابتكارات اللُّغة العربيَّة”

الرياض : البلاد

أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة اليوم، مشروع “مسرّعة ابتكارات اللُّغة العربيَّة”، الهادف إلى تمكين الشركات الناشئة وروَّاد الأعمال في مجال اللُّغة العربيَّة؛ من خلال تقديم حلول مبتكرة تُسهم في تطوير المحتوى العربيِّ الرقميِّ، وتوفير بيئة داعمة تُسهِّل الوصول إلى شبكة من الشركاء والمستثمرين.

وأوضح الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أنَّ المشروع يعكس التزام المجمع بتعزيز مكانة اللُّغة العربيَّة في الفضاء الرقميِّ، مؤكَّدًا أنَّ المسرّعة تأتي ضمن خطط المجمع لتمكين الشباب وروَّاد الأعمال، وتزويدهم بالأدوات اللازمة؛ لتحويل أفكارهم الإبداعيَّة إلى مشاريع مستدامة تواكب التَّحديَّات الحديثة.

وتُقدِّم المسرّعة مجموعة من المزايا لأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين، تشمل: برامج تدريبيَّة وإرشاديَّة، ومجموعة متنوعة من الأدوات والمهارات؛ التي تُسهم في تسريع نمو المشاريع وتطوير روَّاد الأعمال، إضافة إلى دعم الوصول إلى الخبراء والمستشارين المتخصصين في هذا المجال، وربط المشاركين بشبكة من المستثمرين؛ لتمكين مشاريعهم من النمو والاستدامة.

وحدَّد المجمع مجموعةً من الشروط لقبول المشاركات في المسرّعة، وهي: ألا يقل عمر أعضاء الفريق عن (18) عامًا، وأن يتضمن الفريق رئيسًا تقنيًّا، ورئيسًا تنفيذيًّا، وأن يكون نشاط الشركة في مجال تعليم اللُّغة العربيَّة تقنيًّا، إضافة إلى أن يكون المؤسسون مسؤولين مباشرة عن إدارة الشركة، مع امتلاك سجل تجاريٍّ سعوديٍّ، مشدَّدًا على ضرورة تفرُّغ أعضاء الفريق في حال تأهلهم إلى المعسكر التدريبيّ أو المسرّعة، وعلى أهمية الالتزام بإرفاق الوثائق الرسميَّة في المواعيد المحددة، وتقديم فكرة مبتكرة تحقق جدوى مالية وقابلة للنمو.

وبيَّن المجمع أنَّ المسرّعة تمر بالعديد من المراحل المنظمة لضمان وصول الأعمال المبتكرة إلى مرحلة التحكيم النهائي؛ إذ بدأ استقبَال المشاركات من الـ 06 من يناير الجاري، ويستمر حتى الـ 05 من فبراير المقبل.

وأوضح أنَّ الانطلاقة الفعليَّة للمسرّعة ستكون في الـ 07 من أبريل 2025م، وذلك بعد إعلان أسماء المتأهلين.

ويواصل مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة دوره الريادي في دعم الابتكار، وتعزيز مكانة اللُّغة العربيَّة محليًّا ودوليًّا، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، من خلال مبادرات مبتكرة تُسهم في تمكين الشباب، وتنميَّة المحتوى العربيِّ الرقميِّ.