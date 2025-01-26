في بطولة العالم لكرة اليد| منتخب مصر يتأهل لربع النهائي ويواجه فرنسا الثلاثاء

ضرب المنتخب المصري لكرة اليد موعدًا مع نظيره الفرنسي في السابعة والنصف – بتوقيت مكة المكرمة- مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ربع نهائى بطولة العالم لكرة اليد، التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.
تأهل منتخب مصر لكرة اليد رسميًا إلى دور الثمانية؛ جاء بعد الفوز على نظيره منتخب كاب فيردى بنتيجة 31-24 في ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيس ببطولة العالم.
ونجح المنتخب المصري بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور في تحقيق الفوز في مواجهة اليوم؛ من أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية، بعد تغلبه في المواجهة الماضية على سلوفينيا بنتيجة 26- 25، بعدما تلقى المنتخب المصري الخسارة أمام آيسلندا 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيس.
واستطاع منتخب مصر لكرة اليد، تحقيق العلامة الكاملة، وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.
وشهد الدور الأول تفوقًا ملحوظًا للمنتخب المصري بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25، قبل أن يهزم منتخب البحرين بنتيجة 35-24.
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