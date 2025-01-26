ضيوف” برنامج خادم الحرمين” يزورون مجمع طباعة المصحف

البلاد- المدينة المنورة

زارت الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1446هـ أمس، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وذلك ضمن البرنامج الثقافي المعدّ لضيوف البرنامج.

واطلع المستضافون البالغ عددهم 250 معتمرًا ومعتمرة يمثلون 18 دولة أفريقية على أقسام المجمع الفنية والإدارية، وتعرفوا على جهود العناية بكتاب الله، ومراحل طباعة نسخ المصحف الشريف، وترجمة معانيه إلى عدة لغات، وأعمال المراجعة والتدقيق النهائي للمصحف الشريف، وتسجيل تلاواته، وترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره، والاهتمام بعلوم القرآن الكريم، بالإضافة إلى البحوث والدراسات الإسلامية، وتوفير ونشر مختلف إصدارات المجمع المقروءة والمسموعة.

وفي ختام الزيارة، قدم المسؤولون في المجمع نسخًا من إصدارات المجمع من المصحف الشريف هدية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لهذا العام، حيث تأتي الزيارة ضمن برنامج الزيارات، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لضيوف البرنامج خلال إقامتهم في المدينة المنورة.