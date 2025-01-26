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شاهد| النصر يعبر الفتح بثلاثية.. ويعود لـ” الثالث”
الرياضة

شاهد| النصر يعبر الفتح بثلاثية.. ويعود لـ” الثالث”

صحيفة البلادaccess_time27 / رجب / 1446 هـ      26 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تمكن فريق النصر من اقتناص فوز مهم على حساب ضيفه الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها ملعب الأول بارك بالرياض، في إطار منافسات الجولة 17 من دوري المحترفين السعودي “روشن”.

 

تقدم النصر في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول عن طريق لاعب الفتح مروان سعدان بالخطأ في مرماه. وفي الشوط الثاني عزز المدافع الفرنسي محمد سيماكان تقدم النصر في الدقيقة 57. ونجح الفتح في تسجيل هدفه الوحيد بواسطة مراد باتنا ليقلص الفارق في الدقيقة 72.

 

وعاد النصر بالهدف الثالث، الذي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 72؛ ليرفع غلة أهدافه في روشن إلى الرقم 14 ويعتلي صدارة الهدافين.

بهذا الفوز، ارتقى النصر إلى المركز الثالث، ووصل رصيده إلى 35 نقطة، وتجمد رصيد الفتح عند 9 نقاط، واستمر متذيلاً ترتيب دوري روشن.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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