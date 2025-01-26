شاهد| النصر يعبر الفتح بثلاثية.. ويعود لـ” الثالث”

البلاد- جدة
تمكن فريق النصر من اقتناص فوز مهم على حساب ضيفه الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها ملعب الأول بارك بالرياض، في إطار منافسات الجولة 17 من دوري المحترفين السعودي “روشن”.
تقدم النصر في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول عن طريق لاعب الفتح مروان سعدان بالخطأ في مرماه. وفي الشوط الثاني عزز المدافع الفرنسي محمد سيماكان تقدم النصر في الدقيقة 57. ونجح الفتح في تسجيل هدفه الوحيد بواسطة مراد باتنا ليقلص الفارق في الدقيقة 72.
وعاد النصر بالهدف الثالث، الذي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 72؛ ليرفع غلة أهدافه في روشن إلى الرقم 14 ويعتلي صدارة الهدافين.
بهذا الفوز، ارتقى النصر إلى المركز الثالث، ووصل رصيده إلى 35 نقطة، وتجمد رصيد الفتح عند 9 نقاط، واستمر متذيلاً ترتيب دوري روشن.
ثلاثية يُنهي بها النصر دوره الأول 🟡🔵
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#دوري_روشن_السعودي#النصر_الفتح | #SSC pic.twitter.com/1UsGKQoO69
— SSC (@ssc_sports) January 26, 2025