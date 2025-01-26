شاهد| الأهلي يقسو على الرياض بخماسية في دوري “روشن”

البلاد- فريق التحرير
تصوير- زياد القحطاني
نجح فريق الأهلي في تحقيق فوز كبير على حساب ضيفه فريق الرياض بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب “الجوهرة” مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن.
أنهى الأهلي الشوط الأول متفوقًا بهدف سجله إيفان توني بعد مرور 4 دقائق. وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الأهلي زيارة شباك الضيوف بواسطة كل من زياد الجهني و روبترو فيرمينو و إيفان توني مرة أخرى من ركلة جزاء، ورياض محرز في الدقائق 60 و 63 و 72 و 88.
بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 35 ليحتل المرتبة الخامسة في جدول دوري روشن الشعودي، فيما تجمد رصيد الرياض عند 25 نقطة في المركز الثامن بعد الخسارة الثقيلة.
خماسية أهلاوية🟢⚪️
الأهلي يستعرض في شباك الرياض🥅
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي
#الأهلي_الرياض | #SSC pic.twitter.com/WHx6l2hGcb
— SSC (@ssc_sports) January 26, 2025