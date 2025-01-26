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شاهد| الأهلي يقسو على الرياض بخماسية في دوري “روشن”
الرياضة

شاهد| الأهلي يقسو على الرياض بخماسية في دوري “روشن”

صحيفة البلادaccess_time27 / رجب / 1446 هـ      26 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- فريق التحرير

تصوير- زياد القحطاني

نجح فريق الأهلي في تحقيق فوز  كبير على حساب ضيفه فريق الرياض بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب “الجوهرة” مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن.

أنهى الأهلي الشوط الأول متفوقًا بهدف سجله إيفان توني بعد مرور 4 دقائق. وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الأهلي زيارة شباك الضيوف بواسطة كل من زياد الجهني و روبترو فيرمينو و إيفان توني مرة أخرى من ركلة جزاء، ورياض محرز في الدقائق 60 و 63 و 72 و 88.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 35 ليحتل المرتبة الخامسة في جدول دوري روشن الشعودي، فيما تجمد رصيد الرياض عند 25 نقطة في المركز الثامن بعد الخسارة الثقيلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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