تعرف كيفية التعامل مع حرائق السيارات

الرياض : البلاد

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أهمية اقتناء طفايات الحريق في المركبات كونها تعد أحد أهم خطوط الدفاع الأولى في حال وقوع الحريق -لا قدر الله-، مع أهمية التدريب على استخدامها.

وأوضحت المديرية العامة، أن في حال وقوع حريق في السيارة، التوجه بالمركبة إلى الجانب الأيمن وإعطاء الإشارة بوجود حالة طارئة، وإيقاف محرك المركبة فورًا، والخروج من المركبة مع إخراج جميع الراكبين وإبعادهم عنها، واستخدام طفاية الحريق الموجودة في السيارة.

وتدعو المديرية العامة باتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة على الحالات الطارئة.