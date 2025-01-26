تدشن بوابة طلبات سفر الإفطار الرمضانية داخل المسجد الحرام

البلاد – مكة المكرمة

دشنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بوابة مخصصة لتلقي طلبات الجهات الخيرية والأفراد لسفر إفطار الصائمين داخل المسجد الحرام خلال موسم رمضان 1446هـ.

وتتيح الخدمة اختيار مواقع السفر، بواقع سفرة واحدة لكل فرد، وعشر سفر للجهات الخيرية، والتعاقد مع إحدى شركات الإعاشة المعتمدة من الهيئة؛ مع الالتزام بالشروط والأحكام المدرجة في الموقع الإلكتروني.

تتكون الوجبة الأساسية من تمر منزوع النوى، خبز (شريك أو فتوت)، زبادي أو قشطة، وعبوة ماء بسعة 200 مل، كما يمكن إضافة صنفين آخرين تتضمن: عصير تركيز 100%، مكسرات بدون قشور، كيك، تمر محشي، معمول أو بسكويت أو فطيرة.

وحرصًا على تلبية احتياجات الفئات المختلفة، أكدت الهيئة على ضرورة توفير وجبات منخفضة السعرات الحرارية لأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السكري بنسبة 20% من وجبات الأفراد، و30% من الوجبات المقدمة من الجهات الخيرية.

ويمكن تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة https://iam.alharamain.gov.sa/sso باختيار نظام (حجز سفر الصائمين)، مع الالتزام باستخدام المغلف المعتمد لضمان جودة الخدمة وسلامتها.