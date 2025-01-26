بمشاركة 15 دولة لتعزيز الجاهزية.. انطلاق تمرين» رماح النصر 2025»

البلاد- الظهران

تنطلق اليوم الأحد في مركز الحرب الجوي، وبمشاركة 15 دولة مناورات التمرين المشترك والمختلط “رماح النصر 2025″، وذلك حتى السادس من فبراير القادم.

وأوضح قائد التمرين اللواء الطيار الركن محمد بن علي العمري أن تمرين” رماح النصر 2025″ يهدف إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات المشاركة، وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنفيذ، وتوحيد وتعزيز مفهوم العمل المشترك، وتنفيذ وتقييم التكتيكات للتعامل مع التهديدات الحالية والناشئة، إضافةً إلى الارتقاء بالعمل المشترك على المستوى التكتيكي.

وأشار- بحسب “واس”- إلى أن القوات المشاركة ستُنفّذ عمليات تكتيكية مشتركة ومختلطة، تحاكي التهديدات الحالية والناشئة، وتوحِّد مفاهيم العمليات الجوية المشتركة متعددة الأبعاد في بيئة حرب إلكترونية متقدمة.

وأكّد قائد التمرين اكتمال وصول القوات المشاركة في تمرين “رماح النصر 2025″، التي تشمل أفرع القوات المسلحة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، و15 دولة؛ منها 8 دول بقوات فعلية من مملكة البحرين، وجمهورية اليونان، وجمهورية فرنسا، ودولة قطر، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية, بينما تشارك أستراليا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، وجمهورية كوريا، ومملكة إسبانيا بصفة ملاحظين.