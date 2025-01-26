المشرف العام على رالي حائل تويوتا الدولي 2025 يتفقد الفعاليات المصاحبة

حائل – البلاد

تفقد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل المشرف العام على رالي حائل تويوتا الدولي 2025 الاستاذ عمر بن عبدالله العبدالجبار اليوم الفعاليات المصاحبة للرالي، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق الحدث المرتقب، واطلع على تجهيزات المواقع المختلفة للفعاليات، بما في ذلك مناطق المعارض المشاركة، وساحات الأنشطة التفاعلية، والأماكن المخصصة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزوار.

وأكد المشرف العام على رالي حائل تويوتا الدولي 2025 عمر بن عبدالله العبدالجبار خلال جولته الفعاليات المصاحبة للرالي هذا العام فعاليات نوعية وأكثر من 20 فعالية متنوعة وستكون تجربة مميزة لزوار الرالي وتعكس مكانة الحدث كإحدى الفعاليات الرياضية والسياحية البارزة في المنطقة.

وأشاد العبدالجبار بالجهود المبذولة من جميع الجهات المشاركة في الفعاليات، والتي تتنوع بين الأنشطة الترفيهية، الثقافية، والرياضية، ما يضمن تجربة شاملة ومتكاملة تلبي تطلعات الزوار.

يُذكر أن الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي 2025 ستنطلق غداً، بمشاركة أكثر من 100 جهة، وتتضمن 20 فعالية متنوعة تمتد على مدار 9 أيام، في متنزه المغواة بمدينة حائل، حيث تفتح أبوابها يومياً من الساعة 3 عصراً وحتى 11 مساءً.