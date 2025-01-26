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الخليج يتغلب على الأخدود بثنائية في ” روشن”
الرياضة

الخليج يتغلب على الأخدود بثنائية في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time27 / رجب / 1446 هـ      26 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تغلب فريق الخليج على مضيفه الأخدود بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي.

كان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الخليج في حسم اللقاء في الشوط الثاني.

سجل ثنائية الخليج كل من صالح أبو الشامات ومحمد شريف في الدقيقتين 66 و 69 من عمر اللقاء، بينما أحرز الأخدود هدفه الوحيد في الدقيقة 5 من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، عن طريق خالد السميري بالخطأ في مرماه.

هذا الفوز رفع به الخليج رصيده إلى النقطة 26 محتلاً المركز السابع في ترتيب دوري روشن، بينما تراجع الأخدود إلى المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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