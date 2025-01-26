الخليج يتغلب على الأخدود بثنائية في ” روشن”

البلاد- جدة

تغلب فريق الخليج على مضيفه الأخدود بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي.

كان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الخليج في حسم اللقاء في الشوط الثاني.

سجل ثنائية الخليج كل من صالح أبو الشامات ومحمد شريف في الدقيقتين 66 و 69 من عمر اللقاء، بينما أحرز الأخدود هدفه الوحيد في الدقيقة 5 من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، عن طريق خالد السميري بالخطأ في مرماه.

هذا الفوز رفع به الخليج رصيده إلى النقطة 26 محتلاً المركز السابع في ترتيب دوري روشن، بينما تراجع الأخدود إلى المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.