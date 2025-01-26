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التعادل السلبي يحسم مواجهة التعاون والعروبة
الرياضة

التعادل السلبي يحسم مواجهة التعاون والعروبة

صحيفة البلادaccess_time27 / رجب / 1446 هـ      26 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة التعاون ضد العروبة، التي جرت مساء اليوم الأحد بمنافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي.

وشهدت المباراة الظهور الأول للسوري عمر السومة، الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، بقميص فريقه العروبة.

وكاد السومة أن يسجل أول أهدافه مع العروبة؛ لولا العارضة التي تصدت لتصويبة قوية من ركلة حرة مباشرة في الشوط الأول.

لعب التعاون بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50 من عمر المباراة بعد طرد لاعبه وليد الأحمد بالبطاقة الحمراء.

التعادل رفع رصيد التعاون إلى النقطة 23 محتلاً المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن، ورفع رصيد العروبة إلى 14 نقطة محتلاً المركز السادس عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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