التعادل السلبي يحسم مواجهة التعاون والعروبة

البلاد- جدة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة التعاون ضد العروبة، التي جرت مساء اليوم الأحد بمنافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي.

وشهدت المباراة الظهور الأول للسوري عمر السومة، الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، بقميص فريقه العروبة.

وكاد السومة أن يسجل أول أهدافه مع العروبة؛ لولا العارضة التي تصدت لتصويبة قوية من ركلة حرة مباشرة في الشوط الأول.

لعب التعاون بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50 من عمر المباراة بعد طرد لاعبه وليد الأحمد بالبطاقة الحمراء.

التعادل رفع رصيد التعاون إلى النقطة 23 محتلاً المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن، ورفع رصيد العروبة إلى 14 نقطة محتلاً المركز السادس عشر.