الأمير عبدالعزيز بن سعد يرحب بالمشاركين في رالي حائل

حائل _ خالد الحامد

أكد صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2025 مكانة المملكة العالمية في شتى المجالات؛ منها الأحداث الرياضية الدولية، التي تميزت باستضافتها لتلك الفعاليات والمحافل بكل احترافية عالية، ورالي حائل الدولي، الذي أكد نجاحه منذ انطلاقته الأولى على مدى عقدين عبر مسارات متعددة وتضاريس متنوعة، تنفرد بها منطقة حائل، حتى استضاف في هذه النسخه (2025) كأس العالم للباها و كأس الشرق الأوسط للباها و كأس آسيا للباها للدراجات النارية، وبطولة تويوتا السعودية للباها، وذلك في ظل الاهتمام والدعم المستمر من القيادة الرشيدة – أيدها الله – وباهتمام سموِّ وزير الرياضة وسموِّ رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والوصول بهذه الرياضة مصاف العالمية.

ونوه سموه بما أسهم فيه الرالي من إيجاد حراك رياضي وسياحي واقتصادي وثقافي للمنطقة؛ حتى أصبحت حائل وجهة جاذبة لأبطال الراليات المحليين والعالميين من مختلف دول العالم الذين وجدوا في تضاريسها وتكويناتها الطبيعية والتنوع الفريد، الذي يزيد من شغف وحماس أبطال الراليات في العالم، مرحباً سموه بجميع المشاركين والزوار لرالي حائل تويوتا الدولي 2025م، مشيداً بالتناغم بين الجهات التنظيمية وكافة الشركاء لإنجاح الرالي، وبجهود الجهات الأمنية بمختلف قطاعاتها للمحافظة على سلامة وأمن المشاركين والزوار في الرالي و بدعم من القيادة ومتابعة سموِّ وزير الداخلية، داعياً الله أن يوفق الجميع ويكتب السلامة للمتسابقين خلال تواجدهم وتنافسهم في بطولة رالي حائل الدولي مهد الراليات الصحراوية بالمملكة.