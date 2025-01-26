الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في (64) موقعًا حول المملكة

الرياض : البلاد

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (64) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز المطيوي الشمالي لمدة أربعة أيام، ومستشفى الرس العام لمدة يومين، ومتوسطة صلاح الدين الأيوبي ببريدة، ومتوسطة الشيخ محمد بن عثيمين لتحفيظ القرآن الكريم ببريدة لمدة يوم لكل منهما، وللنساء في “الثانوية الخامسة والعشرون” ببريدة لمدة يومين، ومتوسطة وثانوية مركز القرين، والثانوية السادسة بالرس لمدة يوم لكل منهما، ويوم الاثنين للرجال في ثانوية مركز دخنة لمدة أربعة أيام، ومقر كتابة العدل بمحافظة المذنب، ومتوسطة حسان بن ثابت بعنيزة، ومتوسطة ابن خلدون ببريدة، ومتوسطة القاسم بن سلام لتحفيظ القران الكريم ببريدة، وللنساء في الثانوية السابعة بالرس، وكليات عنيزة الأهلية لمدة يوم لكل موقع.

فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مركز الجرذاوية لمدة ثلاثة أيام، وابتدائية الشيخ صالح العمري ببريدة، ومتوسطة الشيخ علي الحصين ببريدة لمدة يوم لكل منهما، وللنساء في متوسطة وثانوية مركز ساق لمدة ثلاثة أيام، والثانوية الأولى ببريدة، وثانوية مركز الهمجة، ومركز يوسف العريني للاحتياجات الخاصة بمحافظة البدائع، ويوم الأربعاء للرجال في ابتدائية مجمع الأمير سلطان ببريدة، ومتوسطة مجمع الأمير سلطان ببريدة، وللنساء في متوسطة وثانوية مركز قصر عقيل، والثانوية الثالثة عشر ببريدة، ويوم الخميس للرجال في ابتدائية الفيصلية ببريدة، ومتوسطة طلحة بن عبيدالله ببريدة وللنساء في المتوسطة الثالثة بالرس لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية بتقديم خدماتها يوم الاثنين للنساء في المتوسطة الثانية عشر للبنات بالهفوف لمدة ثلاثة أيام، والثانوية الخامسة عشر للبنات بالدمام لمدة يومين، و”الابتدائية الرابعة والعشرون للبنات”، والمتوسطة الثامنة عشر للبنات بمحافظة حفر الباطن، ومدرسة الجسر الابتدائية للبنات بالخبر، ويوم الثلاثاء في المتوسطة الخامسة للبنات بالدمام، و”الابتدائية الثانية عشر للبنات” بالدمام، ومدرسة أم سلمة للطفولة المبكرة بحفر الباطن.

فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في مقر صحيفة اليوم، وللنساء في “الابتدائية السادسة والخمسون للبنات” بالدمام، و”الابتدائية الثلاثون للبنات” بحفر الباطن لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض خدماتها للرجال اليوم في ثانوية ثمامة بن اثال بالرياض، وللنساء في المتوسطة السادسة بمحافظة الدوادمي، ويوم الاثنين للرجال والنساء في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وللنساء في المتوسطة الرابعة بمحافظة الدوادمي، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في الثانوية الأولى بمحافظة الدوادمي, ويوم الأربعاء في الثانوية الرابعة بمحافظة الدوادمي لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة مكة المكرمة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في محافظة الليث لمدة أسبوع، و”الثانوية الثانية والخمسين للبنات” بجدة لمدة يومين، وللرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم لكل منهما، ويوم الثلاثاء في محافظة ميسان لمدة يومين، وللنساء في “الثانوية الخامسة والثلاثين للبنات” بجدة لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز الجوة لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مركز الحريضة بمحافظة رجال المع لمدة أربعة أيام، ومركز ثلوث المنظر بمحافظة محايل عسير لمدة ثلاثة أيام، ومتوسطة الطحاوي بمحافظة خميس مشيط، وللنساء في متوسطة الزلال بمحافظة خميس مشيط، والثانوية الرابعة بمحافظة بيشة لمدة يومين لكل منهم.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة تبوك خدماتها اليوم للرجال في مدرسة زهير بن قيس لمدة أسبوع، وللنساء في الثانوية السابعة عشر للبنات لمدة يومين، ويوم الثلاثاء في مدرسة الملك عبدالعزيز للبنات لمدة ثلاثة أيام.

وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال وللنساء في مقر النيابة العامة، ويوم الأربعاء للنساء في مدرسة سنابل النور بنجران لمدة يومين لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الحدود الشمالية بتقديم خدماتها يوم الاثنين للنساء في محافظة العويقيلة لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.