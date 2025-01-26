إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني”

الرياض : البلاد

أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، مليارًا وخمسة عشر مليون ريال، في حسابات مستفيدي برنامج سكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري لشهر يناير 2025.

وأفاد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم شهر يناير خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ بهدف تحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح بن ماضي أن الصندوق العقاري يعزز فرص تملك المستفيدين من خلال معالجة التحديات التمويلية وابتكار الحلول التمويلية التي تُلبي رغباتهم واحتياجهم الفعلي للتملك.

يذكر أن الصندوق العقاري يقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر بوابته الإلكترونية، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.