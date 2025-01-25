الرياضة

ليفربول يمطر شباك إيبسويتش برباعية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

صحيفة البلادaccess_time26 / رجب / 1446 هـ      25 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره إيبسويتش تاون بأربعة أهداف

مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي التسجيل للريدز في الدقيقة الحادية عشرة، قبل أن يضيف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والثلاثين؛ ليتخطى محمد صلاح أسطورة آرسنال تييري هنري، ويصبح سابع الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 176 هدفًا.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب الهولندي كودي جاكبو من تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 44 و46 ليؤكد تفوق فريقه.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة استطاع إيبوسويتش تسجيل هدف عن طريق جاكوب غريفز.
بهذا الفوز، عزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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