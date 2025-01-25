ليفربول يمطر شباك إيبسويتش برباعية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

البلاد- جدة
حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره إيبسويتش تاون بأربعة أهداف
مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
افتتح اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي التسجيل للريدز في الدقيقة الحادية عشرة، قبل أن يضيف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والثلاثين؛ ليتخطى محمد صلاح أسطورة آرسنال تييري هنري، ويصبح سابع الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 176 هدفًا.
وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب الهولندي كودي جاكبو من تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 44 و46 ليؤكد تفوق فريقه.
وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة استطاع إيبوسويتش تسجيل هدف عن طريق جاكوب غريفز.
بهذا الفوز، عزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
هدف في غاية الروعة للنجم المصري محمد صلاح 👏 .. ليفربول يتقدّم بثنائية نظيفة ⚽️⚽️
وبهذا الهدف صلاح يتخطى تييري هنري ويصبح 7 الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 176 هدفاً#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول #إبسويتش_تاون pic.twitter.com/m6RCismI9M
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 25, 2025