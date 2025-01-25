الرياضة

في لقاء مؤجل.. نيوم يعود لصدارة” يلو” بتغلبه على الطائي

صحيفة البلادaccess_time26 / رجب / 1446 هـ      25 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
استعاد فريق نيوم صدارة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على مضيفه الطائي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة.

 

سجل هدف اللقاء الوحيد لنيوم، البرازيلي كارلوس جونيور. وشهدت المباراة طرد لاعب الطائي إيمانويل باندا.


بهذا الفوز، رفع نيوم رصيده إلى 34 نقطة، ليعود إلى الصدارة، متفوقًا بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه العدالة صاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة، في المقابل تجمد رصيد الطائي عند 29 نقطة في المركز السادس.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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