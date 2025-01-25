في لقاء مؤجل.. نيوم يعود لصدارة” يلو” بتغلبه على الطائي

حائل- خالد الحامد
استعاد فريق نيوم صدارة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على مضيفه الطائي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة.
سجل هدف اللقاء الوحيد لنيوم، البرازيلي كارلوس جونيور. وشهدت المباراة طرد لاعب الطائي إيمانويل باندا.
بهذا الفوز، رفع نيوم رصيده إلى 34 نقطة، ليعود إلى الصدارة، متفوقًا بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه العدالة صاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة، في المقابل تجمد رصيد الطائي عند 29 نقطة في المركز السادس.
د11‘⚽️ هدف لـ @NEOMSportsClub
كارلوس جونيور يفتتح التسجيل 🔥👏#الطائي_نيوم #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/8W37jVyjxr
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 25, 2025